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Валерий Леонтьев после ухода со сцены планирует отдыхать и путешествовать

По его словам, певец уже достаточно давно не работает на концертах.
Анна Назайкина 2024-03-19 11:38:01
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Концертный директор народного артиста РФ Валерия Леонтьева в беседе со «Звездой» рассказал, что певец покинул сцену уже давно, однако сейчас он объявил об этом официально.

Сегодня Леонтьеву исполнилось 75 лет. По словам Бориса Чигирева, он не выступал на концертах уже давно. Судя по афишам, зритель не видел выступление артиста в течение двух лет.

«Он давно закончил, просто сейчас официально об этом объявил. На концертах он уже достаточно давно не работает», - сказал он.

Концертный директор артиста добавил, что после завершения карьеры Леонтьев планирует отдыхать и путешествовать.

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