Расчеты БПЛА группировки «Днепр» разгромили наблюдательные пункты ВСУ

Расчеты БПЛА российской группировки «Днепр» выявил и уничтожил украинские наблюдательные пункты на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы российских операторов дронов публикует Министерство обороны РФ.

Наблюдательный пункт противника был обнаружен в заброшенном здании. Оператор вывел дрон на цель и когда беспилотник завис над объектом, с него был сброшен боеприпас. Момент подрыва боеприпаса зафиксировала камера.

Производя дораздвеку с воздуха, был выявлен еще один наблюдательный пункт в гараже. Оператор российского FPV-дрона нанес удар по цели.

В описании к видео сказано, что бойцы группировки «Днепр» каждый день с помощью беспилотников наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.