Хабаровские таможенники изъяли у россиянки дневниковые записи Геббельса

Хабаровские таможенники изъяли у 39-летней россиянки печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи»* (включено в Федеральный список экстремистских материалов), представляющее собой фрагмент коллекции рукописей министра пропаганды гитлеровской Германии Пауля Йозефа Геббельса.

Запрещенную литературу обнаружили при сканировании багажа гражданки РФ, которая выезжала в Китайскую Народную Республику через пункт пропуска «Покровка». По словам женщины, книгу она перевозила для личного чтения, а о том, что рукопись запрещена в России, не знала.

Сотрудники таможенной службы изъяли печатное издание. Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой труд главного пропагандиста Третьего рейха. В работе содержится совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания дискриминационных и насильственных действий по отношению к группе лиц «евреи», выделенной на основании национальной принадлежности.

В отношении россиянки возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов на вывоз товаров»). Материалы дела были переданы в суд.

* Книга «Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года. Последние записи» включена в Федеральный список экстремистских материалов.