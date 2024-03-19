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Илон Маск рассказал, как из-за депрессии использовал запрещенное в РФ вещество

Бизнесмен рассказал о моментах, когда у него в мозгу возникает негативное химическое состояние.
Анна Назайкина 2024-03-19 10:53:01
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск в беседе с экс-ведущим CNN Доном Лемоном рассказал о том, как использовал запрещенное в РФ вещество, чтобы справляться с депрессией, пишет «360».

Гендиректор компаний SpaceX, Tesla, владелец X (бывший Twitter) признался, что речь идет о кетамине. В России он внесен в список наркотических средств и психотропных веществ, в некоторых других странах его используют не только как средство для наркоза, но и как лекарство при депрессии и ПТСР.

Маск объяснил, что периодически с ним происходят депрессивные эпизоды, которые никак не связаны с происходящими событиями в жизни.

«Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние вроде депрессии или депрессия... И кетамин помогает вывести человека из негативного настроения», - рассказал он.

По словам бизнесмена, кетамин он получал по рецепту врача и обращался к этому средству приблизительно раз в две недели. Маск отметил, что о больших дозах препарата речи идти не могло, так как при его графике работы нужно в течение многих часов оставаться в трезвом уме.

#в стране и мире #илон маск #SpaceX #депрессия #бизнесмен #предприниматель #запрещенное вещество
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