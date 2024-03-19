Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire

Российские силы противовоздушной обороны сегодня утром сбили над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных с помощью чешской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты в 10.30 утра по столичному времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.