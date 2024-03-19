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Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 10.30 мск.
2024-03-19 11:04:01
© Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны сегодня утром сбили над Белгородской областью девять снарядов, выпущенных с помощью чешской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты в 10.30 утра по столичному времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #RM-70 Vampire
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