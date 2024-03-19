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Метеоролог Позднякова рассказала о приходе астрономической весны 20 марта

В среду наступит весеннее равноденствие.
Сергей Лебедев 2024-03-19 10:55:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В предстоящую среду, 20 марта в Северном полушарии Земли наступит весеннее равноденствие. Оно станет началом астрономической весны. На этом фоне в столичном регионе постепенно начнет повышаться температура воздуха. Об этом в беседе со «Звездой» заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Сначала к нам пришла календарная весна, потом - метеорологическая, а вот с завтрашнего дня - астрономическая. А это говорит о том, что с каждым днем солнышко будет светить сильнее и теплее. Температура воздуха будет повышаться», - уверена метеоролог.

Татьяна Позднякова отметила, что в среду и четверг дневная температура ожидается в пределах +4...+6 градусов. В пятницу должно быть меньше облаков, поэтому столбик термометра поднимется до +6...+7.

«Температура будет выше климатической нормы, но ненамного, потому что ночь будет холодная», - подчеркивает главный специалист Метеобюро Москвы.

По ее словам, именно в ночь на пятницу в Москве ожидается самая низкая температура. Опустится столбик термометра до -6 градусов.

 

Уже на выходных днем воздух прогреется до +4...+9 градусов. 

#Москва #Погода #Весна #наш эксклюзив #метеоролог #Татьяна Позднякова #весеннее равноденствие
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