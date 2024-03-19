Пленный рассказал, как на Украине ловят людей, пихают в машины и везут в ТЦК

Пленный военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Олег Лепях назвал отвратительным поведение сотрудников военкоматов на Украине. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Сотрудники военкомата ведут себя очень отвратительно и нагло. Хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины», - признался пленный.

Медкомиссия проводилась формально, мужчина рассказал, что прошел ее за несколько минут. На жалобы врачи не реагировали. Несмотря на наличие большого количества заболевания, включая проблемы с сердцем, Олега признали годным и отправили на полигон.

Мужчина рассказал, что на Украине никто не хочет воевать, мотивация у людей низкая. Подготовки практически не было. За три месяца Лепях один раз пострелял из автомата и один раз бросил гранату. После такой плохой подготовки украинцев отправили на передовую.

Украинец отметил достойное отношение к пленным со стороны бойцов ВС РФ. Никто не издевается, в плену обеспечивают питанием и сигаретами. Лепах призвал соотечественников избегать мобилизации и участия в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.