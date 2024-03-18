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Пакет «карандашей» для ВСУ: как «Грады» работают по противнику под Угледаром

По позициям ВСУ под Угледаром активно работают расчеты реактивных систем залпового огня. Российские «Грады» бьют по целям полными пакетами, снарядов не жалеют.
Павел Кольцов 2024-03-18 22:42:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Реактивная артиллерия группировки войск «Восток» гарантирует противнику шквал огня. Камера объективного контроля фиксирует россыпь вспышек на поле боя. Площадь поражения полного пакета снарядов «Града» - 15 гектаров. Для точечных ударов хватает нескольких боеприпасов. Топогеодезист в расчете обеспечивает точность попадания. Линия боевого соприкосновения совсем рядом. Через несколько минут с той стороны полетит в ответ.

«Когда на дежурстве были - машину подбили шрапнелью у нас. Посмотрели по сторонам - тишина. Машину завели, сколько смогли отъехали. Потом уже эвакуировали ее», - рассказывает топогеодезист БМ-21 «Град» с позывным «Ява».

От прибытия на точку до удара - три минуты. Расчет покидает огневую позицию всего через одну.

Выполнив боевую задачу, расчет приезжает на специальную площадку для заряжания, чтобы пополнить боекомплект. Такие площадки хорошо замаскированы и для безопасности постоянно переезжают с места на место. Заряжание происходит вручную и работа это нелегкая. Каждый снаряд весит больше 80 кг.

«Карандаши» - так называют боеприпасы артиллеристы. «Карандаши» в машины заряжают разные - в зависимости от поставленных задач.

«Отстрелялись, дозарядили во время отдыха. Чтобы на следующее дежурство пакет был уже полный. Потому что цели бывают всякие, неизвестно, когда как. Полная боевая готовность», - говорит заряжающий БМ-21 «Град» с позывным «Старый».

«Старый» - добровроволец. В зоне СВО он уже 10 месяцев. При необходимости может стать командиром боевой машины. В бригаде из Бурятии стараются, чтобы каждый номер расчета был универсалом.

«Когда в коллективе боевой машины пополнение - командир и старший наводчик сразу начинают обучение. Оно строится по принципу, чтобы даже номер расчета, у которого минимум обязанностей, мог работать за топогеодезиста, за наводчика, и с прицелом, что он станет командиром боевой машины», - говорит и.о. командира реактивной батареи БМ-21 «Град» с позывным «Енисей».

«Грады» бурятских артиллеристов обеспечивают развитие наступления восточной группировки на Угледарском направлении, эффективно поражают скопления живой силы и бронетехники, не давая противнику расслабиться не только днем, но и по ночам.

#артиллерия #реактивные снаряды #РСЗО БМ-21 «Град» #Угледарское направление
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