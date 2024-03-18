Гладков сообщил о смерти одного жителя и двоих пострадавших при обстреле ВСУ

Один мирный житель погиб в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по поселку Горьковский Белгородской области. Еще два человека получили ранения - у мужчины диагностированы осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей и пострадавшая женщина получила черепно-мозговую травму. Их доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль.

За последние сутки ВСУ нанесли огромное количество ударов по региону с помощью FPV-дронов, сброшенных с коптеров взрывных устройств или снарядами из РСЗО: так в Белгороде пострадали 13 человек, в поселке Октябрьский 8 человек получили ранения различной степени тяжести.