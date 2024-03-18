Ракету «Союз-2.1а» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур, где специалисты «Роскосмоса» занялись подготовкой к пуску - проверили бортовые системы ракеты-носителя, космического аппарата и работу технологического оборудования стартового комплекса. А еще подключили необходимые кабели и трубопроводы для следующих испытаний.

Ракету к пусковой доставил поезд, который двигался со скоростью всего 5км/ч.

«Завтра, во второй стартовый день, будут проводиться генеральные испытания ракетоносителя, имитироваться циклограмма работы носителя при выведении полезной нагрузки на орбиту и после этого ракетокосмический комплекс будет готов», - объяснил президент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Бармин.

Сама «выкатка» и установка прошли на 31-ой стартовой площадке. Она в точности копирует Гагаринский старт - так называют площадку с которой впервые в космос отправился Гагарин.

Поднимает ракету «установщик» - это специальная платформа с гидравлическими домкратами, которая и загружает ее в стартовую систему. Когда вертикализация была завершена ракета стала высотой с девятиэтажный дом.

Финальный этап подготовки по установке ракетоносителя «Союз-2.1а» на стартовый стол - процесс хоть и красивый, но все же небезопасный, поэтому у боевого расчета повышенный уровень готовности.

Закончат проверку носителя накануне старта, за сутки до полета проведут проверку состояния заправочной системы. Запуск «Союз-МС-25» состоится уже в этот четверг в 16.21 по московскому времени. В экипаж вошли герой России, летчик- космонавт Олег Новицкий, Марина Василевская, которая станет первой девушкой- космонавтом из Белоруссии и представительница США Трейси Дайсон.