Слезы, цветы и аплодисменты: в Театре сатиры простились с Ширвиндтом

В Москве простились с художественным руководителем Театра сатиры, народный артист РСФСР Александром Ширвиндтом. Напомним, он скончался на 90-м году жизни в минувшую пятницу, 15 марта.

Сегодня у стен его родного театра, в котором он проработал более полувека актером, режиссером, педагогом, худруком, выстроилась очередь - сотни людей пришли на церемонию прощания.

Все, кто был знаком с великим артистом, отмечают его остроумие, невероятный талант и преданность искусству, он блестяще проявил себя как в кино, так и в театре.

Проститься с неподражаемым мастером пришли, в частности, знаменитые артисты Владимир Машков, Владимир Винокур, Игорь Золотовицкий, Амаяк Акопян, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По традиции Ширвиндта проводили в последний пусть аплодисментами, толпа восклицала «браво».