Народный фронт и военкор «Звезды» Лапик объявили сбор для бойцов разведбата ВДВ

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик вместе с Народным фронтом объявил сбор для бойцов разведывательного батальона дивизии ВДВ, который выполняет боевые задачи на территории Херсонской и Запорожской областей.

Там, где противник активнее всего, сейчас работают десантники из 154-го разведбата. За плечами этих бойцов уже несколько крупных побед в зоне специальной военной операции.

«Сейчас десантники воюют там, где жарче всего - в Херсонской области, у Днепра, там, где противник прет и прет», - рассказал военкор Игорь Лапик.

В настоящий момент этим бойцам требуется помощь - нужны дроны и квадрокоптеры с тепловизорами. Наш журналист знает этих бойцов лично, поэтому закупленную технику отвезет им сам. Коптеры, тепловизоры и многое другое он передаст из рук в руки.

Чтобы поддержать наших военнослужащих и принять участие в сборе средств, достаточно перейти по ссылке на сайт Народного фронта или навести камеру на смартфон на QR-код, представленный ниже.