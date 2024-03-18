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Народный фронт и военкор «Звезды» Лапик объявили сбор для бойцов разведбата ВДВ

В настоящий момент этим бойцам требуются дроны и квадрокоптеры с тепловизорами.
Анна Назайкина 2024-03-18 18:28:01
© Фото: Народный фронт © Видео: Народный фронт

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик вместе с Народным фронтом объявил сбор для бойцов разведывательного батальона дивизии ВДВ, который выполняет боевые задачи на территории Херсонской и Запорожской областей.

Там, где противник активнее всего, сейчас работают десантники из 154-го разведбата. За плечами этих бойцов уже несколько крупных побед в зоне специальной военной операции.

 «Сейчас десантники воюют там, где жарче всего - в Херсонской области, у Днепра, там, где противник прет и прет», - рассказал военкор Игорь Лапик.

В настоящий момент этим бойцам требуется помощь - нужны дроны и квадрокоптеры с тепловизорами. Наш журналист знает этих бойцов лично, поэтому закупленную технику отвезет им сам. Коптеры, тепловизоры и многое другое он передаст из рук в руки.

Чтобы поддержать наших военнослужащих и принять участие в сборе средств, достаточно перейти по ссылке на сайт Народного фронта или навести камеру на смартфон на QR-код, представленный ниже.

 

#ВДВ #дроны #квадрокоптеры #сбор средств #Народный фронт #разведбат
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