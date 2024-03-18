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В Краснодаре задержали женщину, прикурившую сигарету от Вечного огня

Полиция задержала пьяную женщину, которую доставили в отдел для расследования. Возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.
Ирина Егорова 2024-03-18 17:40:01
© Фото: Пресс-служба МВД © Видео: Пресс-служба МВД

Жительница Майкопа, 47-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции после ее попыток осквернения Вечного огня на мемориале в Краснодаре. По внешним признакам пьяная нарушительница закурила сигарету от Вечного огня, после чего бросила туда венок, который моментально был объят пламенем. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В отношении приезжей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия")», - передает «360» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Краснодару.

Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на три года. Сотрудники МВД продолжают расследование уголовного дела.

#расследование #МВД #Краснодар #полиция #Задержание #Вечный огонь #Уголовное дело #сигарета
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