В Краснодаре задержали женщину, прикурившую сигарету от Вечного огня

Жительница Майкопа, 47-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции после ее попыток осквернения Вечного огня на мемориале в Краснодаре. По внешним признакам пьяная нарушительница закурила сигарету от Вечного огня, после чего бросила туда венок, который моментально был объят пламенем. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В отношении приезжей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия")», - передает «360» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Краснодару.

Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на три года. Сотрудники МВД продолжают расследование уголовного дела.