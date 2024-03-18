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FPV-дрон уничтожил ДРГ, планировавшую провокацию на границе РФ

Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными.
2024-03-18 17:31:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Украинская ДРГ, планировавшая провокацию на российской границе, уничтожена в районе Лукашовки, сообщает Министерство обороны России.

Диверсанты собирались погрузиться на БМП и проследовать к границе, в этот момент в них попал наш FPV-дрон. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до восьми человек, уточняет оборонное ведомство.

Как уточняет Минобороны России, механик-водитель незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, оставив своих раненых товарищей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО
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