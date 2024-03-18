FPV-дрон уничтожил ДРГ, планировавшую провокацию на границе РФ

Украинская ДРГ, планировавшая провокацию на российской границе, уничтожена в районе Лукашовки, сообщает Министерство обороны России.

Диверсанты собирались погрузиться на БМП и проследовать к границе, в этот момент в них попал наш FPV-дрон. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до восьми человек, уточняет оборонное ведомство.

Как уточняет Минобороны России, механик-водитель незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, оставив своих раненых товарищей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.