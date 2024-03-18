Врач-диетолог Русакова призвала учитывать состояние здоровья перед постом

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе со «Звездой» предупредила о том, что к постной пище следует подходить индивидуально, учитывая особенности организма и состояние здоровья.

В понедельник, 18 марта, начался Великий пост. В этом году он продлится до 4 мая, 5 мая православные христиане отметят Пасху.

Врач обратила внимание на то, что не следует воспринимать пост как диету, стремление похудеть, излечиться от недугов, ведь наиболее важна здесь духовная составляющая. По словам Русаковой, рекомендуется перед постом сдать анализы и проконсультироваться со специалистом, нет ли противопоказаний.

Идеальный вариант - посетить врача-диетолога, чтобы подобрать сбалансированный, адекватный вариант питания, отметила врач. Очень важно, чтобы рацион был сбалансированным и продуманным, потому что зачастую люди пренебрегают и делают большой акцент на углеводах.

«Соответственно, при ожирении и сахарном диабете мы можем нанести непоправимый вред здоровью. Также дефицит белка, микроэлементов, макроэлементов тоже может усугубить анемию... вызвать головокружение, потерю сознания, если дефицит железа», - сказала Русакова.

Если человек делает большой акцент на овощах и бобовых, а ранее он их не употреблял, то могут, в частности, возникнуть дискомфорт, газообразование, вздутие, нарушение в работе кишечника на фоне такого рациона. Обострение язвы при таком редко встречается, потому что в основном это щадящая пища, объяснила специалист.