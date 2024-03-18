Столтенберг в Грузии обсудил интеграцию страны в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудили взаимодействие страны с военным блоком.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества НАТО-Грузия и темы, связанные с интеграционным процессом, заявили на пресс-конференции Кобахидзе и Столтенберг.

Грузинский премьер заявил, что Тбилиси является одним из самых лояльных и надежных партнеров альянса. Власти страны высоко ценят «своевременные и справедливые заявления генерального секретаря относительно текущих событий на оккупированных территориях Грузии», добавил он.

Кобахидзе напомнил, что Грузия много лет активно участвовала в операциях под эгидой НАТО.

Столтенберг в свою очередь заявил, что Грузия очень важна для альянса. Он напомнил о решении Бухарестского саммита, где было указано, что Грузия станет членом НАТО.

Кроме того, генсек НАТО одобрил помощь грузинских властей в размещении украинских беженцев, но добавил, что Тбилиси нужно «сделать больше, чтобы остановить Россию».