Детали боев за Артемовск, описанные в секретных документах Пентагона, стали достоянием общественности после того, как их слили в Сеть. В утечке данных обвиняется военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейр, сообщает «Царьград».

В опубликованных материалах описывается ситуация в Артемовске в феврале 2023 года. В частности, план воздушной обороны Украины, а также документы, констатировавшие, что силы ВСУ «почти полностью окружены», в связи с чем, «ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», пишут аналитики Министерства обороны США.

«Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года», - сообщалось в документах.

Некоторые документы подтверждают прямое участие военных НАТО в сборке и наладке западной военной техники, а также тренировках украинских военнослужащих.

Виновный в утечке данных Тейшейр был арестован в апреле 2023 года, теперь ему грозит 16 лет тюрьмы. До этого он служил на одной из американских военных баз в Массачусетсе на должности специалиста по компьютерным сетям, где оцифровывал информацию с бумажных носителей и делился находками с немногочисленными участниками сообщества. Мужчина создал чат в соцсети для геймеров Discord, где и опубликовал секретные сведения Минобороны США.