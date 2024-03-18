ВС РФ сбили над Белгородской областью снаряды РСЗО «Вампир», «Ольха» и «Град»

Украинские военные безуспешно попытались атаковать объекты на территории нашей страны, используя РСЗО RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, враг попытался совершить террористическую атаку сегодня с 11.30 до 11.45 по московскому времени.
Атака была отражена в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в МО РФ.
Таким образом, наши военнослужащие уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град».
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.
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