ВС РФ сбили над Белгородской областью снаряды РСЗО «Вампир», «Ольха» и «Град»

Украинские военные безуспешно попытались атаковать объекты на территории нашей страны, используя РСЗО RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, враг попытался совершить террористическую атаку сегодня с 11.30 до 11.45 по московскому времени.

Атака была отражена в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в МО РФ.

Таким образом, наши военнослужащие уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.