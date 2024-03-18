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ВС РФ сбили над Белгородской областью снаряды РСЗО «Вампир», «Ольха» и «Град»

Противник попытался совершить террористическую атаку на объекты на территории нашей страны.
2024-03-18 14:25:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские военные безуспешно попытались атаковать объекты на территории нашей страны, используя РСЗО RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, враг попытался совершить террористическую атаку сегодня с 11.30 до 11.45 по московскому времени.

Атака была отражена в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в МО РФ.

Таким образом, наши военнослужащие уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #в стране и мире #белгородская область #РСЗО #Град #ольха #вампир
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