Полицейские задержали москвича, подобравшего конверт с валютой

В Москве задержали 41-летнего жителя столицы, подобравшего на улице Сивцев Вражек конверт с иностранной валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщили в городском ГУ МВД России.

Отмечается, что деньги обронил шедший по тротуару пешеход. Это заметил проезжавший мимо автомобилист. Он остановился и забрал конверт, после чего скрылся.

«Похищенные деньги у него изъяты и будут возвращены законному владельцу», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Москвичу, подобравшему конверт, предъявлено обвинение. Ему избрали меру пресечения в видео подписки о невыезде.