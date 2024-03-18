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Полицейские задержали москвича, подобравшего конверт с валютой

На жителя столицы завели уголовное дело.
Сергей Лебедев 2024-03-18 12:41:01
© Фото: ГУ МВД России по г.Москве © Видео: ГУ МВД России по г.Москве

В Москве задержали 41-летнего жителя столицы, подобравшего на улице Сивцев Вражек конверт с иностранной валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщили в городском ГУ МВД России.

Отмечается, что деньги обронил шедший по тротуару пешеход. Это заметил проезжавший мимо автомобилист. Он остановился и забрал конверт, после чего скрылся.

«Похищенные деньги у него изъяты и будут возвращены законному владельцу», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Москвичу, подобравшему конверт, предъявлено обвинение. Ему избрали меру пресечения в видео подписки о невыезде.

#Москва #МВД #валюта #Кража #находка #конверт #подобрал
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