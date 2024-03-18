В музее Виктории заявили об угрозе разрушения здания британского парламента

Вестминстерский дворец, где проходят заседания британского парламента, может быть разрушен из-за отсутствия реставрации. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант.

Он выделил ряд проблем у здания Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. «Общая атмосфера отвратительного разложения», сырость, наличие крыс и мышей, поврежденная каменная кладка, перманентная угроза пожара из-за некачественной электропроводки - моменты, на которые указал Хант.

Дворец был построен еще в XI веке, затем здание пострадало при пожаре в начале XIX века и реставрация продолжалась вплоть до XX века. Одна из башен здания входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предварительное технико-экономическое обоснование прошло еще осенью 2012 года. Тогда выяснилось, что зданию дворца требуется «фундаментальная реконструкция». По оценке аудиторов, весь ремонт дворца должен был стоить £5,7 млрд (более $9 млрд на тот момент) и продлиться 32 года, если в нем оставить членов парламента. Если их не оставлять, то стоимость могла уменьшиться до £3,5 млрд.

Ранее, 17 мая 2023 года, о необходимости срочной реставрации заявлял сам парламент в отчете комитета по контролю расходов бюджетных средств.