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В музее Виктории заявили об угрозе разрушения здания британского парламента

Вестминстерский дворец был построен в XI веке, в начале XIX века здание серьезно пострадало при пожаре.
Мария Зайцева 2024-03-18 12:18:01
© Фото: XYZ PICTURES, imageBROKER.com, Global Look Press

Вестминстерский дворец, где проходят заседания британского парламента, может быть разрушен из-за отсутствия реставрации. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант.

Он выделил ряд проблем у здания Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. «Общая атмосфера отвратительного разложения», сырость, наличие крыс и мышей, поврежденная каменная кладка, перманентная угроза пожара из-за некачественной электропроводки - моменты, на которые указал Хант.

Дворец был построен еще в XI веке, затем здание пострадало при пожаре в начале XIX века и реставрация продолжалась вплоть до XX века. Одна из башен здания входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предварительное технико-экономическое обоснование прошло еще осенью 2012 года. Тогда выяснилось, что зданию дворца требуется «фундаментальная реконструкция». По оценке аудиторов, весь ремонт дворца должен был стоить £5,7 млрд (более $9 млрд на тот момент) и продлиться 32 года, если в нем оставить членов парламента. Если их не оставлять, то стоимость могла уменьшиться до £3,5 млрд.

Ранее, 17 мая 2023 года, о необходимости срочной реставрации заявлял сам парламент в отчете комитета по контролю расходов бюджетных средств.

#в стране и мире #Великобритания #Парламент #разрушение #Вестминстер #Вестминстерский дворец
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