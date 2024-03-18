Российские танкисты уничтожили опорник ВСУ на Донецком направлении

Танкисты российской группировки «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении.

Кадры боевой работы военнослужащих публикует Министерство обороны РФ. С помощью БПЛА вскрывается расположение противника и корректируется огонь, а камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий. На записи показано, как едут танки, запускаются в небо коптеры, экипажи ведут огонь.

В описании к видео сказано, что танкисты переместившись на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели. Цели были уничтожены прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.