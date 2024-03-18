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Российские танкисты уничтожили опорник ВСУ на Донецком направлении

Удары по целям наносили танковые экипажи 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг».
2024-03-18 12:10:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты российской группировки «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении.

Кадры боевой работы военнослужащих публикует Министерство обороны РФ. С помощью БПЛА вскрывается расположение противника и корректируется огонь, а камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий. На записи показано, как едут танки, запускаются в небо коптеры, экипажи ведут огонь.

В описании к видео сказано, что танкисты переместившись на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели. Цели были уничтожены прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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