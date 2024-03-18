В Белгороде запущены сирены ракетной опасности, работают средства ПВО

В Белгороде работают сирены ракетной опасности, передает корреспондент «Звезды» с места. Кроме того, опубликованы кадры из центра города, на которых слышна работа системы оповещения населения.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность - это второй раз за утро 18 марта.

Глава региона призвал тех жителей, которые находятся в квартирах или домах, не подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал Гладков в своем Telegram-канала.

Позже он уточнил, что в городе сработала наша система противовоздушной обороны. Предварительно, в результате атаки украинских военных пострадали два человека, пишет «360». Как уточняется, один мужчина получил минно-взрывную травму, у другого пострадавшего медики зафиксировали осколочное ранение правого глаза.