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Потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 380 человек

Также уничтожены две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 120-мм миномет, два пункта управления беспилотной авиации.
2024-03-18 11:34:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Суточные потери украинской стороны в ДНР составили до 380 человек, заявил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник лишился двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 120-мм миномета, двух пунктов управления беспилотниками.

Также наши военные нанесли 50 авиаударов в районах Тоненького, Северного, Орловки, Новобахмутовки и Бердычи. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А поражены два украинских опорных пункта в районе Первомайского, добавил начальник пресс-центра.

Савчук сообщил, что за сутки бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение по 370 выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #ВСУ #спецоперация #Потери #СВО
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