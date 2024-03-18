Потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 380 человек

Суточные потери украинской стороны в ДНР составили до 380 человек, заявил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник лишился двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 120-мм миномета, двух пунктов управления беспилотниками.

Также наши военные нанесли 50 авиаударов в районах Тоненького, Северного, Орловки, Новобахмутовки и Бердычи. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А поражены два украинских опорных пункта в районе Первомайского, добавил начальник пресс-центра.

Савчук сообщил, что за сутки бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение по 370 выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.