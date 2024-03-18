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В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО

В будущем на базе планируется разместить до 10 тысяч военных с семьями.
Сергей Лебедев 2024-03-18 11:01:01
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press

В Румынии началось строительство крупнейшей военной базы НАТО в Европе, площадь которой составит почти три тысячи гектаров. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро.

На территории базы предполагается разместить до 10 тысяч военных с семьями. Планируется построить взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, склады, жилые помещения, детсады, больницу, школы и магазины.

Отмечается, что строительство объекта ведется на основе уже существующей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в округе Констанцы.

#НАТО #Европа #ЕС #строительство #Авиабаза #Румыния #база #«Михаил Когэлничану»
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