В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО

В Румынии началось строительство крупнейшей военной базы НАТО в Европе, площадь которой составит почти три тысячи гектаров. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро.

На территории базы предполагается разместить до 10 тысяч военных с семьями. Планируется построить взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, склады, жилые помещения, детсады, больницу, школы и магазины.

Отмечается, что строительство объекта ведется на основе уже существующей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в округе Констанцы.