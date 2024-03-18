В Кургане во время марафона скончался 61-летний лыжник

В Кургане во время лыжной гонки скончался 61-летний мужчина из Екатеринбурга. ЧП произошло в субботу, 16 марта, пишет E1.ru.

«Километре на 39-м, на подъеме упал. Просто шел и упал. Я сам не видел, это со слов очевидцев. Эвакуировали его, сразу вызвали скорую, она быстро приехала. Но врачи не смогли его вытащить», - цитирует портал главного судью марафона Александра Кутепова.

Он также рассказал, что лыжник вел борьбу за первое место в своей возрастной группе. До победы ему оставалось пройти два круга.

Знакомые спортсмена поделились, что он с детства занимался лыжами, имел звание мастера спорта по биатлону. При этом два месяца назад екатеринбуржец получил новый титул мастера марафонов за успешное преодоление 25 длинных дистанций.

Помимо лыжного спорта, мужчина увлекался велоспортом. Около 15 лет он участвовал в любительских соревнованиях. Представители спортивного клуба в Екатеринбурге приняли решение назвать его именем один из веломарафонов.