МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кургане во время марафона скончался 61-летний лыжник

Мужчина упал без чувств за два круга до финиша во время лыжной гонки, врачам не удалось его спасти.
Максим Крюков 2024-03-18 10:37:01
© Фото: Christian Vorhofer, imageBROKER.com, Global Look Press

В Кургане во время лыжной гонки скончался 61-летний мужчина из Екатеринбурга. ЧП произошло в субботу, 16 марта, пишет E1.ru.

«Километре на 39-м, на подъеме упал. Просто шел и упал. Я сам не видел, это со слов очевидцев. Эвакуировали его, сразу вызвали скорую, она быстро приехала. Но врачи не смогли его вытащить», - цитирует портал главного судью марафона Александра Кутепова.

Он также рассказал, что лыжник вел борьбу за первое место в своей возрастной группе. До победы ему оставалось пройти два круга.

Знакомые спортсмена поделились, что он с детства занимался лыжами, имел звание мастера спорта по биатлону. При этом два месяца назад екатеринбуржец получил новый титул мастера марафонов за успешное преодоление 25 длинных дистанций.

Помимо лыжного спорта, мужчина увлекался велоспортом. Около 15 лет он участвовал в любительских соревнованиях. Представители спортивного клуба в Екатеринбурге приняли решение назвать его именем один из веломарафонов.

#Екатеринбург #лыжная гонка #мужчина #лыжник #скончался #марафон #курган
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 