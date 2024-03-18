Расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» помогли продвижению штурмовиков в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» обеспечили продвижение мотострелков российской группировки «Восток» на Запорожском направлении. Кадры боевой работы артиллеристов в зоне спецоперации публикует Министерство обороны РФ.

Получив координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь. В описании к видео сказано, что артиллеристы ведут огонь по опорным и командным пунктам, складам с боеприпасами.

Кадры объективного контроля подтверждают поражение целей. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Реактивная артиллерия на этом участке фронта работает в тандеме - рядом с «Градами» расположены огневые позиции РСЗО «Ураган». Дальность стрельбы и калибр боеприпасов у РСЗО «Ураган» больше, чем у «Градов», а эффект не менее разрушительный. Реактивные системы залпового огня разрезают группировки противника, помогая нашей пехоте беспрепятственно преодолевать даже самые укрепленные рубежи врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.