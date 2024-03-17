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Шойгу проверил ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе

Новый комплекс, состоящий из более 20 зданий, возводится с нуля и будет сдан в этом году.
2024-03-17 10:02:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе. Строительные работы развернуты на площадь 8,5 Га.

Заместитель министр обороны Тимур Иванов доложил Шойгу о ходе строительства. По его словам, медицинский комплекс возводится с нуля. Он состоит из более чем 20 зданий и сооружений - среди них современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция.

Новый медицинский комплект будет сдан «под ключ» в этом году. В оснащенном самым современным оборудованием госпитале можно будет пройти все виды исследований.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны РФ #Сергей Шойгу #Севастополь #тимур иванов #военный госпиталь
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