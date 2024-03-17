МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сергей Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота

Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования флотом и посетил стройку нового госпиталя в Севастополе.
2024-03-17 10:00:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил командный пункт Черноморского флота. Он заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

Глава оборонного ведомства поставил задачу проводить постоянные тренировки с личным составом по отражению террористических атак как днем, так и ночью. Также министр поручил повысить живучесть кораблей и судов флота, а также защищенность объектов инфраструктуры. Для уничтожения беспилотников противника Шойгу поручил установить дополнительные средства поражения, в том числе крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы.

В ходе поездки Шойгу также проинспектировал ход возведения нового военного госпиталя в Севастополе. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что новый медицинский комплекс будет сдан «под ключ» в этом году и будет оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой.  

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Сергей Шойгу #инспекция #Южный военный округ #Черноморский флот
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 