Сергей Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил командный пункт Черноморского флота. Он заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

Глава оборонного ведомства поставил задачу проводить постоянные тренировки с личным составом по отражению террористических атак как днем, так и ночью. Также министр поручил повысить живучесть кораблей и судов флота, а также защищенность объектов инфраструктуры. Для уничтожения беспилотников противника Шойгу поручил установить дополнительные средства поражения, в том числе крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы.

В ходе поездки Шойгу также проинспектировал ход возведения нового военного госпиталя в Севастополе. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что новый медицинский комплекс будет сдан «под ключ» в этом году и будет оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.