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Четыре десятка рыбаков в Приморье оказались в ловушке из-за оторвавшейся льдины

Десятки рыбаков оказались в море на оторвавшейся льдине в поселке Тавричанка Приморского края.
Дарина Криц 2024-03-17 06:20:01
© Фото: Министерство ГО ЧС © Видео: Министерство ГО ЧС

В Приморском крае несколько десятков рыбаков-любителей оказались в открытом море на оторвавшейся льдине. Инцидент произошел в поселке Тавричанка.

По последним данным, на льду оказались примерно 50 человек. Прежде правительство Приморья сообщало о 40 любителях зимней рыбалки. На помощь к ним отправились спасатели, некоторых рыбаков уже доставили на сушу.

«В Амурском заливе в поселке Тавричанка произошел отрыв льдины, на которой находятся 40 рыбаков-любителей. На месте происшествия находятся сотрудники Надеждинского участка ГИМС, дополнительно к месту направлены краевые и федеральные спасатели», - указали в пресс-службе правительства.

На распространившихся в социальных сетях кадрах было видно, как некоторые из оказавшихся в море начали перепрыгивать с одной льдины на другую.

В последние дни в регионе установились плюсовые температуры, из-за чего разрушился и ушел в море плавучий и припайный лед в Амурском и Уссурийском заливах. В связи с этим выход на лед в Приморье запрещен.

#в стране и мире #МЧС РФ #Приморский край #Льдина #рыбаки #открытое море #Амурский залив
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