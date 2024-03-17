Четыре десятка рыбаков в Приморье оказались в ловушке из-за оторвавшейся льдины

В Приморском крае несколько десятков рыбаков-любителей оказались в открытом море на оторвавшейся льдине. Инцидент произошел в поселке Тавричанка.

По последним данным, на льду оказались примерно 50 человек. Прежде правительство Приморья сообщало о 40 любителях зимней рыбалки. На помощь к ним отправились спасатели, некоторых рыбаков уже доставили на сушу.

«В Амурском заливе в поселке Тавричанка произошел отрыв льдины, на которой находятся 40 рыбаков-любителей. На месте происшествия находятся сотрудники Надеждинского участка ГИМС, дополнительно к месту направлены краевые и федеральные спасатели», - указали в пресс-службе правительства.

На распространившихся в социальных сетях кадрах было видно, как некоторые из оказавшихся в море начали перепрыгивать с одной льдины на другую.

В последние дни в регионе установились плюсовые температуры, из-за чего разрушился и ушел в море плавучий и припайный лед в Амурском и Уссурийском заливах. В связи с этим выход на лед в Приморье запрещен.