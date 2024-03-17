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В Мексике бандиты похитили москвичку у границы с США

Российские дипломаты в Мехико находятся в контакте с правоохранителями, сообщил пресс-атташе дипломатической миссии Андрей Земский.
Игнат Далакян 2024-03-17 05:10:01
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Мексике у границы с Соединенными Штатами похитили москвичку Марию Ригович. Российские дипломаты в Мехико находятся в контакте с правоохранительными органами. Об этом сообщил пресс-атташе дипломатической миссии Андрей Земский.

«Посольство в курсе данной ситуации. Мы находимся в контакте как с мужем пропавшей, так и с местными правоохранительными органами», - цитирует РИА Новости Земского.

Дипломат также отметил, что этот вопрос находится на постоянном контроле.

Как рассказал муж похищенной москвички Марии Ригович, девушка ехала на машине в город Рейноса, который расположен на границе Мексики и США. Девушка успела сообщить, что за ней и местной семьей из города Монтеррей «гонятся из картеля». После этого Ригович не выходила на связь. Позднее муж получил от нее сообщение с просьбой перевести 1,5 тысячи долларов на номер карты, который она скажет.

#в стране и мире #мексика #похищение #картель #бандиты
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