Трамп заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае его поражения на выборах

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США столкнутся с кровавой баней, если он не победит на выборах главы государства в ноябре.

«Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет», - цитирует ТАСС слова Трампа, которые он произнес перед сторонниками в городе Дейтон.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии напомнил, что раньше он называл выборы президента в США в 2016 году «самым важным голосованием», однако в выборы 2024 года, по словам Трампа, превосходят их по значимости.

«Мы переживаем упадок. Но мы все изменим. Мы снова сделаем США великой страной», - заявил Дональд Трамп.

Ранее Дональду Трампу суд в США отказал в прекращении дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Дело было заведено после обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

До этого представители республиканской и демократической партий в США определились с кандидатами на пост главы государства. Через восемь месяцев за пост президента будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден.