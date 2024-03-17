На Южно-Донецком направлении благодаря авианаводчику авиация разнесла объекты ВСУ

На Южно-Донецком направлении СВО боевую работу авиации помогают корректировать передовые авиационные наводчики группировки войск «Восток».

Их задача состоит в корректировке нанесения ракетно-бомбовых ударов штурмовой и армейской авиации, а также кадры видеоконтроля поражения вражеской техники. Минобороны показало, как авианаводчик с позывным Мордвин занимается не только разведкой целей, но и наводит авиацию и выдает нашим летчикам точные целеуказания.

На скорости в сотни километров в час определить позицию или боевую технику противника не всегда способен даже опытный летчик. С этой целью в работу включаются передовые авианаводчики.

Они выдают точные целеуказания, что позволяет летчикам своевременно атаковать объект. Вместе с этим, с земли авианаводчик дает подтверждение поражения цели. В случае если цель не поражена, он дает авиации корректировку, которая с повторного захода уничтожает цели ВСУ.

Передовой авианаводчик Мордвин действует в непосредственной близости от противника. На его счету сотни единиц уничтоженной боевой украинской техники, в том числе западного производства.

«С поступлением задачи выдвигаемся на позицию и наводим штурмовую и армейскую авиацию на эти цели», «Если цель с первого раза не поражена - заходим на второй круг и добиваем данную цель. После чего сразу докладываем время работы и характер пораженной цели, отклонение от нее», - рассказал военнослужащий.

Видеоконтроль, добавил он, ведется постоянно - он поднимает свой квадрокоптер и следит за работой авиации.

У каждого авианаводчика имеется рюкзак, содержащий самое необходимое: бинокль, радиостанцию для коммуникации с авиацией и управления ею и полевую радиостанцию «АЗАРТ» для связи с командование батальона.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.