Украинская армия выпустила 58 боеприпасов по населенным пунктам ДНР за сутки

Украинская армия за сутки 21 раз обстреляла населенные пункты Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустили 58 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«21 факт вооруженных атак ВСУ зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - говорится в Telegram-канале представительства.

В сообщении отмечается, что при обстреле пострадал один мирный житель. Представительство ДНР в СЦКК также зафиксировало повреждения четырех жилых домов, одного автобуса и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее при обстреле Донецка украинскими боевиками погибли два ребенка при попадании снаряда в жилой дом. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что националистами применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров.