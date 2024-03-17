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Украинская армия выпустила 58 боеприпасов по населенным пунктам ДНР за сутки

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об одном пострадавшем мирном жителе.
Игнат Далакян 2024-03-17 02:37:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Украинская армия за сутки 21 раз обстреляла населенные пункты Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустили 58 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«21 факт вооруженных атак ВСУ зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - говорится в Telegram-канале представительства.

В сообщении отмечается, что при обстреле пострадал один мирный житель. Представительство ДНР в СЦКК также зафиксировало повреждения четырех жилых домов, одного автобуса и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее при обстреле Донецка украинскими боевиками погибли два ребенка при попадании снаряда в жилой дом. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что националистами применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров.

#в стране и мире #ДНР #Обстрел #пострадавший
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