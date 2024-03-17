Памфилова поставила «высший балл» членам избиркомов за организацию выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий за организацию голосований на выборах президента России, передает ТАСС.

«То, что мы выложились полностью, и я могу дать оценку своим коллегам, это, действительно, высший балл, самый высший балл», - подчеркнула она.

Она также добавила, что претензии на организацию проведения голосований на выборах президента РФ практически отсутствуют.

Кроме того, Памфилова подчеркнула, что обход свыше 57 млн домохозяйств с целью рассказать избирателям об их правах - масштабный проект.