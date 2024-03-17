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Памфилова поставила «высший балл» членам избиркомов за организацию выборов

Она подчеркнула, что жалобы на организацию голосования практически отсутствуют.
Глеб Владовский 2024-03-17 21:24:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий за организацию голосований на выборах президента России, передает ТАСС.

«То, что мы выложились полностью, и я могу дать оценку своим коллегам, это, действительно, высший балл, самый высший балл», - подчеркнула она.

Она также добавила, что претензии на организацию проведения голосований на выборах президента РФ практически отсутствуют.

Кроме того, Памфилова подчеркнула, что обход свыше 57 млн домохозяйств с целью рассказать избирателям об их правах - масштабный проект.

#в стране и мире #Элла Памфилова #выборы-2024 #президентские выборы в рф
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