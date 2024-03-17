«Они счастливы»: жители регионов РФ рассказали об атмосфере на выборах

Ровно в 8:00 утра, по местному времени, когда жители центральных областей России еще только укладывались спать, в самой восточной части страны на Камчатке открылись первые избирательные участки. Дальше, вслед за восходящим солнцем, с шагом в один час выборы стартовали на всей территории страны.

Практически во всех регионах, сообщают с мест, на избирательные участки, местные жители пришли еще до их открытия. На Ямале семья оленеводов, чтобы в числе первых отдать свои голоса на президентских выборах, на снегоходе проехала 150 километров до ближайшего избирательного участка.

«Ну, выборы президента нужны обязательно, потому что от этого будет зависеть качество нашей жизни», - подчеркнула Клавдия Худи.

А вот у молодоженов из Уфы Руслана и Ларисы первый день голосования на выборах президента страны совпал с днем бракосочетания. И первым местом, куда они отправились после ЗАГСа, был избирательный участок.

«Хотим стабильности для нашей новой семьи. Конечно же, хотим развития, процветания. Это гражданская позиция каждого жителя нашей страны - голосовать на выборах и участвовать в судьбе нашей родины», - сказали супруги.

Москва одной из последних присоединилась к ходу голосования. И здесь, не смотря на то, что пятница - рабочий день, с утра очереди у избирательных участков. На одном из них в самом центре столицы группа студентов МГУ. Они рассказывают, что пришли сразу с занятий на военной кафедре.

«Если тебе страна дает возможность поучаствовать в политике, в экономике и так далее, ну то есть в целом проявить свою позицию, то не сделать этого - значит проявить равнодушие. А если ты равнодушен к своей стране, то …мне кажется, это странно», - поделился мнением студент МГУ Николай Гуркин.

Впервые, в истории президентских выборов, голосование проходило в течение трех дней. Кроме того, избиратели смогли отдать свой голос онлайн. У граждан страны появилось гораздо больше возможности выбрать время и прийти на голосование. В результате, в первый день голосования приняли участие почти 37% избирателей.

Впервые в истории президентских выборов, они проходят в сложный и ответственный для страны момент - продолжается СВО. И, конечно же, в преддверии выборов провокации были ожидаемы. Начиная с минувшего вторника и до пятницы боевики киевского режима неоднократно атаковали приграничные поселки на территории Курской и Белгородской областей. И как заявил в пятницу на заседании Совбеза страны Владимир Путин, именно срыв голосования стал главной целью этих бессмысленных провокаций.

«Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам Президента России. Уверен: наши люди, народ России ответят на это ещё большей сплочённостью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», - подчеркнул глава государства.

Мощнейшие попытки сорвать ход выборов все эти три дня предпринимались и западными хакерами. По информации ЦИК, система электронного дистанционного голосования была атакована свыше 160 тысяч раз. Сайт центр избиркома 18 тысяч раз подвергся попыткам взлома.

В разных регионах страны были попытки поджогов или порчи избирательных урн. Но это лишь отдельные случаи, которые своевременно пресекли сотрудники правоохранительных органов и сами граждане, пришедшие голосовать.

Как сообщают в ЦИК, на президентских выборах работали более 700 иностранных наблюдателей из 106 стран мира. И никакие угрозы не помешали им приехать и выполнить свою работу. Многие из них отмечают прозрачность голосования и профессионализм избиркомов и советуют не доверять тому, что пишут о России западные СМИ.

«Здесь больше демократии, чем во Франции. Когда я вижу людей вокруг и в центрах, я чувствую, что они счастливы, что это новый вид свободы. Это отличается от того, что говорят на Западе», - поделился мнением наблюдатель из Франции Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро.

Предварительные итоги выборов станут известны не ранее понедельника, 18 марта. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать абсолютным победителем стали сами граждане России, которые целыми семьями, не смотря ни на что пришли на избирательные участки и проголосовали за будущее страны и своих детей.