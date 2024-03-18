В родную гавань: участники «Крымской весны» рассказали о возвращении полуострова

Кадры кровавой расправы с «Беркутом» на Евромайдане в Киеве стали явным сигналом для жителей Крыма - будущее с Украиной для них смертельно опасно. В той бойне, 18 февраля 2014 года, погибли их земляки - трое крымчан, бойцы украинского спецназа. Их закидали файерами и камнями киевские националисты. Они же собирались идти с оружием на пророссийски настроенных жителей полуострова. Нацистские лозунги Майдана хорошо помнит Александр Шувалов, который в дни беспорядков был на площади Незалежности.

«Мы обратили внимание, что они именно настроены против России, когда, глядя на те лозунги и на те призывы, мы поняли, что что-то будет происходить именно с Крымом, в первую очередь. Они скандируют и я был удивлен, что они со свастиками, какие-то файеры. Они выкрикивают лозунги про Батьку Бандеру, что это их отец. И когда мы увидели на Майдане, что происходит, когда наши коллеги начали говорить о том, чтобы мы присоединились к их акции, мы сказали ребята, нам не по пути, мы вообще как бы русскоговорящие, русскомыслящие, мы ближе к России», - рассказал Шувалов.

Ждать, пока захвативший власть в Киеве нацистский режим устроит такую же резню на полуострове крымчане не стали. Сформировали собственные отряды народного ополчения. Люди вооружились черенками от лопат и российскими флагами. В планах было отделиться от Украины и пойти собственным путем. Но сторонники евроинтеграции пытались этому помешать. Они приезжали в Симферополь и убеждали крымчан остаться. Одним из таких послов киевской хунты был нардеп Украины, экстремист Алексей Гончаренко*. В центре Симферополя его тогда встретила крымская народная дружина и дала ему недвусмысленный ответ.

Нардепа отправил в нокаут Армен Мартоян. Он же - уже 26 февраля 2014 года - противостоял другим провокаторам из запрещенного в РФ «Правого Сектора»**. Они внушали крымским татарам мысль о том, что если в Крым придет Россия - их выселят с полуострова. Крымских татар собрали на площади перед зданием Верховного совета, чтобы блокировать работу власти и не дать возможности Крыму отделиться. Начались столкновения.

«26 числа мы называем "день толкотни". Мы были с левой стороны. Радикалы, начиная с третьей шеренги, у них стояли инструкторы с Киева. Вытащили баллончики с перцовкой и давай в толпу. Это полузакрытое пространство. И начался хаос, они начали толкать, брызгать этой дурью и началась толкотня», - рассказал Мартоян.

Геометрия здания Верховного совета в форме октагона, как в боях без правил, позволяла с высоты разогнать противников отделения Крыма от Украины за считанные минуты. Но идти путем, которым шли киевские радикалы, расстреливая людей на Майдане из окон близлежащих зданий, крымчане не хотели. Да и оружия у них не было. Чтобы избежать кровопролития, решали все внизу на этой площади. Лицом к лицу. Стенка на стенку.

«Если бы мы пролили бы кровь, мы бы никогда не смогли бы смыть ее с себя. И в этот день у нас не было цели уничтожить этих людей. Просто стояли и делали мирный митинг в защиту России и защиту нашего будущего», - рассказал депутат Госсовета Республики Крым, командир 4-ой роты ополчения Крыма Самвел Мартоян.

27 февраля стало одним из самых громких событий «Русской весны». На вокзале в Симферополе крымчане встречали так называемый «поезд дружбы» из Киева. В нем ехали украинские националисты, которые хотели силой подавить пророссийские настроения на полуострове.

«В свою очередь, как украинский националист скажу так. Какие-либо попытки разорвать территориальную целостность Украины будут жестко наказаны. Если власть на это не способна, то "Правый сектор"** сформирует "поезд дружбы". Мы, как в 91-ом поедем в Крым. Тогда публика, подобная этой, как крысы убегали, когда колонна входила в Севастополь…», - заявил тогда украинский политик и журналист Игорь Мосийчук.

Когда состав прибыл, на перрон из вагонов никто не вышел, они были пустыми. Националисты, узнав, что их встречает крымская самооборона, сошли с поезда за несколько станций до полуострова. Но защищаться черенками от лопат и щитами ополченцы долго не могли. Крымчане звали на помощь Россию.

«Никто не собирался воевать, все собирались защитить и предотвратить. И, конечно, там ребята были инструктированными, чтобы быть вежливыми, надо быть корректными, пришли сюда не захватывать, а защищать», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ополченцы тянули время в ожидании подкрепления и помощи, но от кого - даже представить не могли. Появление российских военных в Крыму было молниеносным и долгожданным.

Вся интрига была раскрыта 28 февраля 2014 года. Ровно в 4 утра в аэропорт Симферополя вплотную к терминалу подъезжают несколько «Камазов», накрытых тентами. Оттуда выгружаются люди в военной форме и без опознавательных знаков, берут под контроль вышку связи, диспетчерскую и терминал. Это были «вежливые люди».

«Они представились, сказали, что мы, российская армия, пришли вам на помощь. Бравые ребята, конечно - я сам военнослужащий, увидел их оборудование, их оружие с коллиматорами. Конечно, был очень сильно удивлен и обрадован, что в такой ситуации ребята приехали», - рассказал участник «Крымской весны» Владимир Мерцалов.

Главной задачей «вежливых людей» было не допустить кровопролития. И с ней российские военные справились на отлично. Спецназ ГРУ взял под контроль все стратегические, военные и гражданские объекты на полуострове. Российскому Черноморскому флоту в Севастополе тоже ничего не угрожало. Вежливые люди все делали молча, а на вопросы отвечали коротко.

«Когда я прихожу к этому замечательному бронзовому солдату с девочкой, у меня всегда такие ощущения, что как будто это живые люди. Это дань благодарности и руководства Республики Крым и крымчан, простых крымчан, дань благодарности нашему президенту, нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину, вот тем самым "вежливым людям" - военнослужащим, ополченцам, которые не позволили втянуть Крым в орбиту войны, не позволили превратить Крым в плацдарм НАТО», - рассказал профессор кафедры истории России Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Ишин.

Главная заслуга «вежливых людей», как говорят сами жители полуострова, в том, что именно они навели порядок, не пропустили украинских националистов в Крым и дали возможность крымчанам выразить свое мнение на историческом референдуме. 97 процентов населения высказались за воссоединение с Россией.

«Это наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности и мы не можем их бросить. Повторяю - конечная цель была не в захвате Крыма и не в какой то аннексии. Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение, по поводу того, как они хотят жить дальше», - заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня на избирательных участках Крыма снова многолюдно, как и 10 лет назад. Жители полуострова подтверждают выбор жить вместе с Россией уже на выборах президента. Голосовать приходят ходят целыми семьями, с трепетом вспоминая события «Крымской весны».

Запад в своей манере попытался снова оттоптаться на излюбленной теме - якобы выборы в Крыму незаконны, а результаты не должны признаваться. Вот только никто из иностранных дипломатов не вспомнил о том, как весной 2014 года госсекретарь США в личной беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признал, что полуостров исторически принадлежит России.

«Тогда на этой встрече в Женеве в апреле 2014 года в Женеве Джон Керри мне сказал: "Сергей, мы все понимаем, что Крым ваш, мы понимаем, что народ Крыма хотел вернуться к вам, но вы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий, я вас прошу, поговорите с президентом, организуйте еще один референдум, объявите его заранее, пригласите международных наблюдателей, мы поддержим их направление туда, результат будет таким же, но мы как бы соблюдем приличие". Я ему сказал: "Джон, если это было проявление воли народа, то зачем такие устраивать спектакли?"», - рассказал Лавров.

На этой неделе Госдума решила поставить жирную точку на международном признании Крыма в составе России. Наша страна, как правопреемник СССР, планирует отменить незаконное решение 1954 года - о передаче Крыма из РСФСР в Украинскую ССР. Законопроект уже находится на рассмотрении депутатов. решение 2014 года о возвращении Крыма в родную гавань году было окончательным и бесповоротным.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.