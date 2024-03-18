Первый раз в своей истории Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская область и Запорожье выбирают президента России. Для миллионов людей это историческое событие, - поэтому высокой явке никто не удивляется, ведь новые регионы России выбирают свое будущее.

В Мариуполе на время выборов здесь разместили сразу два участка в школе №15. Когда российская армия освободила город, это здание начали ремонтировать одним из первых. Теперь на стенах цитаты Екатерины Великой, Менделеева, Чайковского. А еще новые футбольные поля, тренажеры, переоборудованные классы. Среди избирателей много тех, кто здесь учился - еще до того, как город стал российским.

«Я вообще помню эту школу до боевых действий. И сейчас я вам хочу сказать, это небо и земля, и сейчас все стало. А сейчас просто душа радуется», - рассказал местный житель Андрей Кириченко.

Теперь жители Мариуполя идут голосовать вместе с остальными россиянами. Это лучше всего подчеркивает - теперь мы одна страна.

«Я действительно очень рада этому, потому что мы давно этого ждали. Мы, рожденные в СССР, мы ждали этого, потому что мы себя чувствуем частью русского мира», - рассказала жительница Мариуполя Елена Главинковская.

На примере Мариуполя очень хорошо видно, за что голосуют жители новых регионов России. Этот город очень сильно пострадал во время боев. Фактически еще несколько месяцев назад здесь были руины. Сейчас, благодаря строителям из России, возведены современные жилые дома со всей необходимой инфраструктурой.

Как раз в одном из таких живет Анна Филипповна Чубич. Участник Великой Отечественной войны, 1928 года рождения. Сейчас ей 96 лет. До участка дойти будет тяжело - поэтому за ней приехали волонтеры.

Это акция «Везу на выборы» - волонтеры помогают тем, кто не может сам добраться до избирательного участка. Дружинник Валентин Никитенко, тот самый, который бережно поддерживает Анну Филипповну, через несколько минут рассказывает - где то в России другие волонтеры точно так же помогают его бабушке.

Пара минут и акция «Везу на выборы» забирает своего первого пассажира. Ехать недалеко - и на участке Анну Филипповну явно ждали - все-таки самый пожилой избиратель на участке.

«Я участник войны Советского Союза. Даже такого же не было, как теперь и как сейчас, но надеемся на лучшее. Поэтому будем беречь страну, чтобы был мир и без войны обошлось», - рассказала Анна.

С балкона дома Анны виден частный сектор - часть домов разрушена в ходе боев, ВСУ устраивали артиллерийские позиции прямо в жилой застройке. Сейчас многое в городе восстановили, но в результате сражений с украинскими формированиями пострадали десятки других населенных пунктов. Один из них Авдеевка, ее совсем недавно в ходе упорных боев, проявив самоотверженность и героизм, освободили подразделения Центрального военного округа. Местные жители нам рассказывают, как ВСУ отступали со своих позиций и уничтожали все, что могли.

«Волонтер держал гуманитарку. Он выехал только когда жарко стало. В итоге, когда они тикали, хвосты прижали, все обливали бензином, гуманитарку эту. Нет, чтобы людям раздать, они все обливали, подожгли хвосты и тикать. Ни себе, ни людям», - рассказал житель Авдеевки Андрей Сабадашев.

В Авдеевке сейчас живет всего несколько сотен человек. Они тоже смогут проголосовать - для этого на территорию города отправился специальный бронеавтомобиль. А все остальные отдают свой голос на участке в Кировском в 50 километрах от Донецка. Здесь жителей Авдеевки разместили временно, пока в их домах еще опасно. Пришли группой - некоторые еще не успели получить российские паспорта. Это не страшно - по украинским документам тоже можно голосовать, главное чтобы прописка была местная.

На избирательные участки в новых регионах России приходят целыми коллективами. Там же в Кировском на участок пришли работники шахты «Комсомолец Донбасса» - три тысячи человек. В помещении для голосования сразу стало тесновато, но все равно очереди минимальные, избирательные комиссии работают четко и слаженно.

Смелости членов избирательных комиссий - да и вообще всех, кто обеспечивает выборы на новых территориях, - можно только позавидовать. Украинский режим делает все ,чтобы сорвать голосование. Угрозы, попытки провокаций. ВСУ получили приказ усилить обстрелы городов. Но тут помогает погода.

Периодически идет дождь со снегом, очень низкая облачность, холодно и влажно. Но здесь это считается отличной погодой. В этих условиях дроны противника не могут эффективно работать, и все, что остается ВСУ, это пытаться неприцельно обстреливать город с помощью ствольной артиллерии.

Из-за угрозы ракетного удара пришлось эвакуировать семь участков в Луганской Народной Республике. В Донецке в первый день голосования в результате попадания снаряда в жилой дом погибли трое детей.

Российские Вооруженные силы отвечают, подавляя артиллерию противника и выбивая украинские формирования с позиций. На Донецком направлении наши Вооруженные силы освободили населенный пункт Невельское и заняли более выгодные рубежи.

И конечно, на выборах президента России проголосовали военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Группировки «Восток», «Центр», «Юг» и «Запад» - солдаты и офицеры заполнили бюллетени в тыловых районах спецоперации на специальных передвижных пунктах.

В Минобороны особо отмечают 29-ю общевойсковую армию - в избирательную компанию военнослужащие вступили в новом статусе. 4 марта указом президента этому соединению за героизм было присвоено звание гвардейского. И таких подразделений в российской армии все больше. Но сегодня и обычные люди - жители новых территорий - проявляют не меньший героизм. Под обстрелами идут на избирательные участки. И празднуют. Шахтерск, ДНР и Новая Каховка. Мирные жители выходят на площади, развертывая флаги. Артиллерийский огонь, провокации и угрозы их не пугают - сегодня они сделали свой выбор и об этом не жалеют.