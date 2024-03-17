Мирный житель погиб, еще 11 пострадали из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ

ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородский регион, в результате погиб мирный житель, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести», - уточнил глава региона, добавив, что раненым оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что в городе повреждения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домах, на трех хозяйственных субъектах. Ущерб также был нанесен 12 автомобилям.

Ранее сообщалось о гибели 16-летней девушки в результате атаки боевиков на Белгород.