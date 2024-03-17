МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мирный житель погиб, еще 11 пострадали из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По данным губернатора области Гладкова, разрушения зафиксированы в десятках домов города.
Глеб Владовский 2024-03-17 16:47:01
© Фото: vvgladkov, Telegram

ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородский регион, в результате погиб мирный житель, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести», - уточнил глава региона, добавив, что раненым оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что в городе повреждения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домах, на трех хозяйственных субъектах. Ущерб также был нанесен 12 автомобилям.

Ранее сообщалось о гибели 16-летней девушки в результате атаки боевиков на Белгород.

#в стране и мире #Теракт #белгородская область #ВСУ #погибшие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 