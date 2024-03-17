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Путин примет участие в коллегии ФСБ на следующей неделе

Помимо участия в коллегии ФСБ, президент также встретится со своими доверенными лицами.
Никита Черненко 2024-03-17 13:38:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин проведет несколько деловых встреч, а также встретится со своими доверенными лицами на следующей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В планах главы государства проведение встречи с Советом безопасности России, а также участие в коллегии ФСБ, где, как ожидается, будет сделан ряд заявлений в ответ на происходящие события в мире. Также президент проведет совещание по экономическим вопросам по согласованию задач, возникших после послания президента Федеральному собранию.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре, прошедшем между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. О деталях разговора пресс-секретарь журналистам не сообщил.

#в стране и мире #Владимир Путин #Коллегия ФСБ #Рабочие встречи
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