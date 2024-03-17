В МИД РФ предложили Франции прекратить поставки оружия Украине

Франции следует прекратить поставки вооружения на Украину и посодействовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя предложение президента Пятой республики Эмманюэля Макрона о прекращении огня на Украине в дни Олимпиады в Париже

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит», - заявила Захарова журналистам.

Ранее Макрон в интервью украинским СМИ заявил, что Париж предложит России прекращение огня в дни проведения Олимпийских игр в Париже. Напомним, что Игры пройдут с конца июля до середины августа.