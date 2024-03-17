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Росавиация отменила ограничения в работе трех столичных аэропортов

До снятия ограничения 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы.
Алексей Курильченко 2024-03-17 12:11:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняли временные ограничения. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани работают в штатном режиме.

«В 11:15 МСК временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского сняты... Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», - сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Ограничение на полет было введено в 9:39 по московскому времени. До снятия ограничения 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы.

#в стране и мире #Жуковский #Аэропорт #ограничения #Домодедово #Внуково #росавиация
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