Росавиация отменила ограничения в работе трех столичных аэропортов

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняли временные ограничения. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани работают в штатном режиме.

«В 11:15 МСК временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского сняты... Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», - сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Ограничение на полет было введено в 9:39 по московскому времени. До снятия ограничения 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы.