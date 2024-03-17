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Явка на выборах президента РФ превысила 60%

В 14 регионах Российской Федерации явка превысила 75%.
Алексей Курильченко 2024-03-17 10:20:01
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

По всей стране общая очная ставка на выборах президента России составила 61,46% по состоянию на 17 марта 10:20 по московскому времени. Об этом сообщает Центризбирком РФ.

В 14 регионах РФ явка превысила 75%. ЦИК РФ продолжает в прямом эфире предоставлять данные о явке на выборы.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах главы государства. Россиянам представлен выбор из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.

#ЦИК РФ #явка #выборы президента России
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