Явка на выборах президента РФ превысила 60%

По всей стране общая очная ставка на выборах президента России составила 61,46% по состоянию на 17 марта 10:20 по московскому времени. Об этом сообщает Центризбирком РФ.

В 14 регионах РФ явка превысила 75%. ЦИК РФ продолжает в прямом эфире предоставлять данные о явке на выборы.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах главы государства. Россиянам представлен выбор из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.