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В тыловой зоне спецоперации бойцы ЦВО получили первые офицерские звания

Обучавшиеся бойцы от опытных инструкторов узнали об основах ведения современного боя в штурмовых и артиллерийских отрядах.
2024-03-17 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Прошедшие курс подготовки на должности командиров подразделений военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) получили первые офицерские звания. Им вручили их в тыловом районе в зоне спецоперации.

На протяжении месяца военнослужащие изучали основы ведения современного боя как в штурмовых, так и в артиллерийских отрядах. Их наставниками были инструкторы, имеющие боевой опыт, полученный в зоне СВО.

В торжественной обстановке в присутствии духовенства около ста военнослужащих получили воинские звания младших лейтенантов и лейтенантов. В ближайшее время их назначат на командные должности в различных подразделениях группировки войск «Центр».

«Сегодня для каждого из нас торжественное событие, сегодня нам вручили первые офицерские звания - младший лейтенант и лейтенант. Для меня это очень важно, и я очень ценю то доверие, которое на меня возложено от высшего командования, которое направило меня сюда на обучение. <...> Ну и, как говорится, в ком дух силен, в том сила нерушима!», - поделился своими впечатлениями заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Ромео.

Он поблагодарил преподавателей-офицеров, поделившихся с бойцами своим опытом и знаниями, отметив, что ему хочется оправдать оказанное доверие.

С напутственным словом к младшим офицерам обратился православный священник. Он подчеркнул, что они не простые офицеры, а замполиты, что значит, что всем им придется «поднимать людей, поднимать культуру,  поднимать мораль». Священнослужитель добавил, что это не значит просто командовать людьми, но уметь зарядить человека таким позитивом, чтобы он был готов к выполнению своих обязанностей.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #обучение #вручение #лейтенант #СВО #младший лейтенант #офицерские звания
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