Корпус новейшей подлодки «Лада» впервые показали в разрезе

В российской дизель-электрической подлодке проекта «Лада» установлено до 70% нового оборудования, которое является результатом проведения 130 опытно-конструкторских работ. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал главный конструктор подлодок проекта 677 «Лада» Александр Арсентьев.

«Можно говорить обо всех элементах корабля. Всего 130 ОКРов внедрено в виде нового оборудования - это опытно-конструкторские работы, которые закончились конкретными изделиями, которые установлены здесь и проверены. То есть это практически 70% корабля», - рассказал Арсентьев.

Ключевыми новинками «Лады» являются гребной двигатель и гидроакустический комплекс. Впервые они установлены именно на подлодках проекта 677.

Корпус «Лады» разделен на пять отсеков - в первом отсеке расположены торпеды, во втором - центральный пост. Третий отсек предназначен для жилых помещений и батарей. В четвертом и пятом отсеках расположены двигатели и электромотор соответственно.

Сморите новый выпуск «Военной приемки» под названием «"Кронштадт". Самая тихая из подлодок» на «Звезде. Плюс» 16 марта в 21:55 и на нашем телеканале 17 марта в 9:55. Съемочная группа «Приемки» оказалась первой, кому разрешили не просто снять «Кронштадт», а пропустили внутрь лодки. Более того, специально для зрителей конструкторы провели экскурсию по подводному кораблю.