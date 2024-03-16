Новейшие подлодки проекта «Лада» оборудовали искусственным интеллектом

Систему управления новейшими российскими дизель-электрическими подводными лодками проекта «Лада» оборудовали искусственным интеллектом. Система анализирует все происходящее вокруг субмарины и сообщает командиру. О системе в программе «Военная приемка» рассказал главный конструктор подлодок проекта 677 «Лада» Александр Арсентьев.

«Он (искусственный интеллект - Прим. ред.) анализирует ситуацию по датчикам, которые имеются на борту, внутри корпуса - по внутренней обстановке и по внешним параметрам», - рассказал конструктор.

Применение ИИ сделает работу командира проще, но, по словам Арсентьева, возложит на его плечи дополнительную ответственность.

Сморите новый выпуск «Военной приемки» под названием «"Кронштадт". Самая тихая из подлодок» на «Звезде. Плюс» 16 марта в 21:55 и на нашем телеканале 17 марта в 9:55. Съемочная группа «Приемки» оказалась первой, кому разрешили не просто снять «Кронштадт», а пропустили внутрь лодки. Более того, специально для зрителей конструкторы провели экскурсию по подводному кораблю.