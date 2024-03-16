Врач предупредил о риске развития близорукости у детей, использующих VR-очки

Чрезмерное использование очков виртуальной реальности (VR-очков) может навредить глазам и стать причиной появления близорукости у детей. Об этом рассказал доктор медицинских наук и хирург-офтальмолог Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.

Врач объяснил, что зрительная система человека формируется до 4-5 лет, а затем наводится вплоть до 7 лет, после чего ее формирование заканчивается. По этой причине слишком активное использование гаджетов детьми дошкольного возраста создает ненужную нагрузку на глаза, что в свою очередь может привести к развитию глазных патологий при наличии предрасположенности к ним.

«Если у ребенка изначально присутствует та или иная глазная патология, увлечение VR-очками способно ее усугубить. Например, склонность к близорукости, или если глаза неустойчиво наводятся на объект фиксации, что-то типа косоглазия. Увлечение VR-очками может сильно усугубить эти состояния и тогда уже потребуется хирургическое вмешательство», - подчеркнул Азнаурян.

Врач порекомендовал проконсультироваться с врачом перед покупкой ребенку очков виртуальной реальности и ограничивать время их использования. Он добавил, что использование VR-очков может также привести к когнитивным нарушениям, так как детская психика в большей степени формируется под воздействием информации, поступающей через глаза.

Технологии виртуальной реальности сейчас активно применяются в том числе в обучающих процессах: VR-очки интегрируются в тренажеры для различных профессий. Однако врачи рекомендуют избегать активного использования очков виртуальной реальности чтобы не допускать перенапряжения зрения, а также избегать их использования при наличии сердечнососудистых заболеваний.