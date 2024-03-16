Двух немцев задержали в Германии по подозрению в убийстве беженки с Украины

Двоих немцев задержала полиция Германии по подозрению в убийстве беженки с Украины. В ходе расследования убитой 27-летней украинки полицейские нашли живой ее пятинедельную девочку.

Как передает «360», на данный момент продолжаются поиски 51-летней матери убитой девушки.

Накануне в Германии обнаружили тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти. После этого стало известно об исчезновении ее младенца и матери.

Тело проживающей в лагере для беженцев украинки было обнаружено на берегу реки Рейн близ города Гоккенхайм. В правоохранительных органах сообщили о следах насильственной смерти. Свыше 60 немецких полицейских задействованы в расследовании этого дела.