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Двух немцев задержали в Германии по подозрению в убийстве беженки с Украины

В ходе расследования полиция Германии нашла живой пятинедельную девочку украинской беженки.
Игнат Далакян 2024-03-16 04:11:01
© Фото: Moritz Frankenberg dpa Globallookpress

Двоих немцев задержала полиция Германии по подозрению в убийстве беженки с Украины. В ходе расследования убитой 27-летней украинки полицейские нашли живой ее пятинедельную девочку.

Как передает «360», на данный момент продолжаются поиски 51-летней матери убитой девушки.

Накануне в Германии обнаружили тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти. После этого стало известно об исчезновении ее младенца и матери.

Тело проживающей в лагере для беженцев украинки было обнаружено на берегу реки Рейн близ города Гоккенхайм. В правоохранительных органах сообщили о следах насильственной смерти. Свыше 60 немецких полицейских задействованы в расследовании этого дела.

#в стране и мире #Германия #убийство #Задержание #беженка с Украины
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