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Симферопольская телевышка зажглась триколором в 10-летнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

На симферопольской телевышке появилось изображение российского триколора, а также гербы государства и Крыма в память о десятилетней годовщине вхождения Крыма в состав России.
Марина Крижановская 2024-03-16 23:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В годовщину 10-летия воссоединения полуострова Крым с Россией телебашня в Симферополе окрасилась в цвета российского флага.

В 20:00 по московскому времени на 180-метровой вышке появились надписи - «Крымская весна. 10 лет. Все началось с нас!», а также «10 лет вместе!». Вместе с этим, на симферопольской телебашне появились гербы государства и Крыма, и триколор.

По сообщению ТАСС, генеральный директор РТРС Андрей Романченко и глава республики Крым Сергей Аксенов по телемосту Москва - Симферополь зажгли новую подсветку.

Десять лет назад, 16 марта 2014 года, крымчане отдали свои голоса на референдуме о вхождении региона в состав Российской Федерации. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за воссоединение с Россией. Это историческое событие произошло на фоне начавшегося на Украине государственного переворота.

Российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, соответствуя всем требованиям международного права и Устава ООН.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт «окончательно».

#Крым #годовщина #Симферополь #наш эксклюзив #российский триколор #воссоединение Крыма с Россией
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