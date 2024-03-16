Жители новых регионов РФ рассказали, почему многие идут на выборы

Семья Мельник из Макеевки пришла на выборы полным составом. Чтобы проголосовать самим и увидеть по видеосвязи своих многочисленных родственников, которые живут по всей стране – от Биробиджана до Таганрога.

«Изначально было понятно что будем выбирать президента России. Рано или поздно должно было случится, все к тому шло. Россия - огромная, великая страна но должна быть ещё больше. Надо чтобы мы были вместе», - заявила жительница города Ирина Платонова.

В дни выборов в ДНР работает избирательная комиссия особого назначения. Сотрудники избиркома в бронежилетах и касках на специальном бронированном автомобиле ездят по населенным пунктам вдоль линии боевого соприкосновения. Благодаря им, проживающие в прифронтовых районах люди также могут реализовать своё право на выбор.

«На самом деле мы не ожидали такого большого отклика люди принимают с теплыми объятиями все готовы проголосовать те самым показывается любовь и патриотизм к родине», - рассказал председатель УИК особого назначения Даниил.

За выборами в новых регионах сейчас следят международные наблюдатели и эксперты. Среди них американский журналист и аналитик Патрик Хеннингсен.

«В Америке и Европе - странах НАТО не признают новые регионы России, и СМИ там говорят что людей здесь заставляют голосовать и так далее. Но сейчас я вижу своими глазами что это не так. Я смогу поделиться правдой, которую я увидел с аудиторией на Западе», - поделился впечатлениями наблюдатель из США.

Мария Комова из Донецка голосует впервые. В день начала выборов ей исполнилось 18 лет, и она сразу же пошла на избирательный участок который находится в школе, которую она недавно закончила.

«Это важно для нашего развития города страны это напрямую влияет на наше будущее», - считает избирательница.

Сейчас самую высокую явку из новых регионов России показывает Донецкая народная республика. Затем идёт Херсонская область, Запорожье и ЛНР.