Около 50 тел мертвых зайцев неизвестным образом оказались у магазина в Бротоне

Десятки тел мертвых животных были найдены у магазина в британском Бротоне, графство Гэмпшир, пишет газета The Guardian.

Как сообщает издание, злоумышленники оставили у двери лавки тела около 50 зайцев, одной совы и одной пустельги, после чего скрылись на серебристом автомобиле.

По словам работников магазина, кровь была размазана по окнам, а амбарная сова и пустельга были «повешены» на дверные ручки. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ведут расследование инцидента с целью установить личность злоумышленника.