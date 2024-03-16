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Около 50 тел мертвых зайцев неизвестным образом оказались у магазина в Бротоне

Неизвестные складировали трупы мертвых животных у двери лавки и испачкали кровью окна.
Глеб Владовский 2024-03-16 19:53:01
© Фото: Peter Manning, Keystone Press Agency, Globallookpress

Десятки тел мертвых животных были найдены у магазина в британском Бротоне, графство Гэмпшир, пишет газета The Guardian.

Как сообщает издание, злоумышленники оставили у двери лавки тела около 50 зайцев, одной совы и одной пустельги, после чего скрылись на серебристом автомобиле.

По словам работников магазина, кровь была размазана по окнам, а амбарная сова и пустельга были «повешены» на дверные ручки. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ведут расследование инцидента с целью установить личность злоумышленника.

#в стране и мире #Великобритания #полиция #мертвые животные
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